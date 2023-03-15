Матюков Мирон Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
06.02.1897
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Матюков Афанасий
Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Матюкова (Матюкова) Анна
Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова
Рождение ребёнка
01.01.1905
Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова
Смерть
Неизвестно