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Матюков Мирон Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Мать: Куприанова Марфа

Бракосочетание
06.02.1897

Жена: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Матюков Афанасий

Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Матюкова (Матюкова) Анна

Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Матюков Петр Миронович

Мать ребёнка: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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