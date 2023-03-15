Куприанова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприанова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Куприанов/ Матюков Косьма Павлов

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Матюков Мирон Павлов

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: Куприанов Анастасия

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Куприанов/ Матюков Феодор

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприанов/ Матюков Павел Иларионов

Смерть
Неизвестно
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