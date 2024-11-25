Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна 20.06.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 20.06.1882

умерла 07.06.1969

Мать
Богачев (Александрова) Ксения Александровна1858 г.р.
Отец
Богачев Дмитрий СтепановичОколо 1856 г.р.
Супруги
Балдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
Дети
(Болдовкина) Евдокия Андреевна28.02.1901 г.р.
Болдовкин Николай Андреевич05.05.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1882

Отец: Богачев Дмитрий Степанович

Мать: Богачев (Александрова) Ксения Александровна

Бракосочетание
01.05.1900

Муж: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
28.02.1901

Дочь: (Болдовкина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Болдовкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
06.10.1906

Дочь: (Болдовкина) Пелагея Полина Андреевна

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Болдовкин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Куково, Зарайск, Московская область

Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Болдовкин Иван Андреев

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: (Болдовкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Болдовкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Болдовкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: (Болдовкина) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич

Смерть
07.06.1969

Похороны
Неизвестно
г.Зарайск

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