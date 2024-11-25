Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна
женский, родилась 20.06.1882
умерла 07.06.1969
МатьБогачев (Александрова) Ксения Александровна1858 г.р.
ОтецБогачев Дмитрий СтепановичОколо 1856 г.р.
Супруги
Балдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
Дети
(Болдовкина) Евдокия Андреевна28.02.1901 г.р.
Болдовкин Николай Андреевич05.05.1903 г.р.Показать еще 7
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Рождение
20.06.1882
Бракосочетание
01.05.1900
Рождение ребёнка
28.02.1901
Дочь: (Болдовкина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Болдовкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
06.10.1906
Дочь: (Болдовкина) Пелагея Полина Андреевна
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Болдовкин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Куково, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1910
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
07.06.1913
Дочь: (Болдовкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
18.01.1918
Сын: Болдовкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
18.01.1918
Сын: Болдовкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: (Болдовкина) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Балдовкин Андрей Гордеевич
Смерть
07.06.1969
Похороны
Неизвестно
г.Зарайск