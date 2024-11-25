Болдовкин Василий Андреевич 18.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Болдовкин Василий Андреевич

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 18.01.1918

умер 25.01.1978

Отец
Балдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
Мать
Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна20.06.1882 г.р.
Супруги
(Степанова) Александра Николаевна07.12.1923 г.р.
Дети
Толкунова (Болдовкина) Ольга Васильевна08.11.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918

Отец: Балдовкин Андрей Гордеевич

Мать: Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
18.01.1949

Жена: (Степанова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1949

Дочь: Толкунова (Болдовкина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: (Степанова) Александра Николаевна

Куково, Зарайск, Московская область

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Степанова) Александра Николаевна

Смерть
25.01.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.