Болдовкин Василий Андреевич
мужской, родился 18.01.1918
умер 25.01.1978
ОтецБалдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
МатьБолдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна20.06.1882 г.р.
Супруги
(Степанова) Александра Николаевна07.12.1923 г.р.
Дети
Толкунова (Болдовкина) Ольга Васильевна08.11.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918
Бракосочетание
18.01.1949
Рождение ребёнка
08.11.1949
Дочь: Толкунова (Болдовкина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: (Степанова) Александра Николаевна
Куково, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Степанова) Александра Николаевна
Смерть
25.01.1978