(Болдовкина) Елена Андреевна 20.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Болдовкина) Елена Андреевна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 20.05.1920

умерла 03.12.1989

Отец
Балдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
Мать
Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна20.06.1882 г.р.
Супруги
Старостин Николай Петрович20.12.1925 г.р.
Дети
Старостин Василий Николаевич08.05.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Балдовкин Андрей Гордеевич

Мать: Болдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
1955

Муж: Старостин Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1956

Сын: Старостин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Старостин Николай Петрович

Смерть
03.12.1989

Похороны
Неизвестно
Москва

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