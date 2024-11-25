(Болдовкина) Елена Андреевна
женский, родилась 20.05.1920
умерла 03.12.1989
ОтецБалдовкин Андрей Гордеевич1874 г.р.
МатьБолдовкина (Богачева) Ольга Дмитриевна20.06.1882 г.р.
Супруги
Старостин Николай Петрович20.12.1925 г.р.
Дети
Старостин Василий Николаевич08.05.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
08.05.1956
Сын: Старостин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Старостин Николай Петрович
Смерть
03.12.1989
Похороны
Неизвестно
Москва