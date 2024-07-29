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Тропников Иван Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тропников Евдоким Миронов

Мать: Тропникова Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Акилина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1853 ст.

Дочь: Тропникова Васса Иванова

Мать ребёнка: Тропникова Акилина Петрова

Рождение ребёнка
01.08.1855

Сын: Тропников Елизар Иванов

Мать ребёнка: Тропникова Акилина Петрова

Военная служба
Около 1856 ст.
Отдан в рекруты Жена Акилина Петрова в 1858 году числится как солдатка, родила незаконорожд сына Никифора в 1877 году Акилина указана как вдова-солдатка
Смерть
Неизвестно

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