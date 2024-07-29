Тропников Иван Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1853 ст.
Дочь: Тропникова Васса Иванова
Мать ребёнка: Тропникова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1855
Мать ребёнка: Тропникова Акилина Петрова
Военная служба
Около 1856 ст.
Отдан в рекруты Жена Акилина Петрова в 1858 году числится как солдатка, родила незаконорожд сына Никифора в 1877 году Акилина указана как вдова-солдатка
Смерть
Неизвестно