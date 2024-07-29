Тропникова Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1853 ст.
Дочь: Тропникова Васса Иванова
Отец ребёнка: Тропников Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
01.08.1855
Отец ребёнка: Тропников Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: не указан
Никифор - незаконорожденный сын Акилины
Смерть
Неизвестно