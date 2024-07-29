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Тропникова Акилина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропников Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
17.08.1853 ст.

Дочь: Тропникова Васса Иванова

Отец ребёнка: Тропников Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
01.08.1855

Сын: Тропников Елизар Иванов

Отец ребёнка: Тропников Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тропников Никифор Иванов

Отец ребёнка: не указан

Никифор - незаконорожденный сын Акилины
Смерть
Неизвестно

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