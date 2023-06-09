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Зорин Степан Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Зорин Василий Алексеевич

Мать: Зорина Парасковья Ефимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Зорина Ефимья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Зорин Ефим Степанович

Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Зорина Парасковья Степановна

Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Зорин Иван Степановна

Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Смерть
Неизвестно