Зорин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Бракосочетание
Около 1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Зорина Парасковья Степановна
Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Зорина Ефимья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Смерть
Неизвестно