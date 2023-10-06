Басамика Нестор Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1822
Сын: Басамика Герасим Несторович
Мать ребёнка: Басамика Марфа Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1826
Сын: Басамика Максим Несторович
Мать ребёнка: Басамика Марфа Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1831
Сын: Басамика Григорий Несторович
Мать ребёнка: Басамика Ульяна Дмитриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Несторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Басамика Сергей Несторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно