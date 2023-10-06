Басамика Нестор Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасамика Нестор Несторович

Басамика Нестор Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1822

Сын: Басамика Герасим Несторович

Мать ребёнка: Басамика Марфа Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1826

Сын: Басамика Максим Несторович

Мать ребёнка: Басамика Марфа Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1831

Сын: Басамика Григорий Несторович

Мать ребёнка: Басамика Ульяна Дмитриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Несторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Басамика Сергей Несторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басамика Ульяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close