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Басамика Максим Несторович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.04.1826

Дата смерти

16.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1826

Отец: Басамика Нестор Несторович

Мать: Басамика Марфа Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858

Сын: Басамика Папий Максимович

Мать ребёнка: Басамика Евдокия Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.03.1893
Черниговская губерния, Российская империя
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