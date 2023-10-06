Басамика Максим Несторович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.04.1826
Дата смерти16.03.1893
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1826
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858
Сын: Басамика Папий Максимович
Мать ребёнка: Басамика Евдокия Климентьевна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.03.1893
Черниговская губерния, Российская империя