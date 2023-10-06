Басамика Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1822
Сын: Басамика Герасим Несторович
Отец ребёнка: Басамика Нестор Несторович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1826
Сын: Басамика Максим Несторович
Отец ребёнка: Басамика Нестор Несторович
Черниговская губерния, Российская империя