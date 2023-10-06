Басамика Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басамика Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1822

Сын: Басамика Герасим Несторович

Отец ребёнка: Басамика Нестор Несторович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1826

Сын: Басамика Максим Несторович

Отец ребёнка: Басамика Нестор Несторович

Черниговская губерния, Российская империя
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