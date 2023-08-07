Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Патрикеевна
Отец ребёнка: Патрекей Васильевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Борис Патрекеевич
Отец ребёнка: Патрекей Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрена Патрекеевна
Отец ребёнка: Патрекей Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Козьма Патрекеевич
Отец ребёнка: Патрекей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрекей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно