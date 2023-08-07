Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Патрикеевна

Отец ребёнка: Патрекей Васильевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Борис Патрекеевич

Отец ребёнка: Патрекей Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрена Патрекеевна

Отец ребёнка: Патрекей Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Козьма Патрекеевич

Отец ребёнка: Патрекей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрекей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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