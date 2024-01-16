Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)
Место рожденияд. Харитоновская
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Харитоновская
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич
д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Же Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич
д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич
д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно