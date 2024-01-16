Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)

Место рождения

д. Харитоновская

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Харитоновская
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич

д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Же Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич

д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Григорьевич

д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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