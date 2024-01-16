Лукин Андрей Григорьевич
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Лукин Григорий Агапитович
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)
д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Же Андреевна
Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)
д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)
д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно