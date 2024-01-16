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Лукин Андрей Григорьевич

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Лукин Григорий Агапитович

Мать: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)

д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Же Андреевна

Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)

д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)

д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Улита (Улитта) Агеевна (Аггееевна)

Смерть
Неизвестно
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