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Гайнанов Мухид Ямгиевич

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Место рождения

Бикметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1905

Дата смерти

14.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1937 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бикметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Шацман Рамиля Михайловна

Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна

Рождение ребёнка
24.04.1946

Сын: Гайнанов Радик Мухидович

Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнанова Магизиган Галиакберовна

Смерть
14.05.1975
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