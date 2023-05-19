Гайнанов Мухид Ямгиевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1905
Дата смерти14.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: Шацман Рамиля Михайловна
Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна
Рождение ребёнка
24.04.1946
Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнанова Магизиган Галиакберовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1975