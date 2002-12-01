Гайнанова (Муратова) Магизиган Галиакберовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнанова (Муратова) Магизиган Галиакберовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1914

Дата смерти

01.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1933

Дочь: Галимова Роза Мухитдиновна

Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Шацман Рамиля Мухидовна

Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.04.1946

Сын: Гайнанов Радик Мухидович

Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнанова Руфина Мухидовна

Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнанов Мухид Ямгиевич

Смерть
01.12.2002