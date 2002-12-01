Гайнанова (Муратова) Магизиган Галиакберовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1914
Дата смерти01.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1933
Дочь: Галимова Роза Мухитдиновна
Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: Шацман Рамиля Мухидовна
Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.04.1946
Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнанова Руфина Мухидовна
Отец ребёнка: Гайнанов Мухид Ямгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2002