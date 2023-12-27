Фаддей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Александр Фаддеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Анастасия Алексеевна??
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835