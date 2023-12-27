Фаддей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаддей Григорьевич

Фаддей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Александр Фаддеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Анастасия Алексеевна??

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close