Александр Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Фаддей Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
После 1828
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