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Александр Фаддеевич
Александр Фаддеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1803
Дата смерти
После 1828
Пол
Мужской
Отец
Фаддей Григорьевич
Около 1772 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец:
Фаддей Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
После 1828
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