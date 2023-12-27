Анастасия Алексеевна??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиМежду ?.03.1816 и 13.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Муж: Фаддей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и 13.02.1834