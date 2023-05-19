Еремей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти07.06.1808 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Гурий Еремеев
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мавра Еремеева
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Мокей Еремеев
Мать ребёнка: Домна
Смерть
07.06.1808 ст.