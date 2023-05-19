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Еремей Семенов

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

07.06.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Гурий Еремеев

Мать ребёнка: Домна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мавра Еремеева

Мать ребёнка: Домна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Мокей Еремеев

Мать ребёнка: Домна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.06.1808 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область