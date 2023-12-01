Пелагея Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти01.05.1768 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Варфоломей Семенович
Отец ребёнка: Семен Осипович
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Аксен Семенович
Отец ребёнка: Семен Осипович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Еремей Семенович
Отец ребёнка: Семен Осипович
Смерть
01.05.1768 ст.