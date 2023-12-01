Пелагея Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

01.05.1768 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Варфоломей Семенович

Отец ребёнка: Семен Осипович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Аксен Семенович

Отец ребёнка: Семен Осипович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Еремей Семенович

Отец ребёнка: Семен Осипович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.05.1768 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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