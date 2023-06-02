Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Гурий Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Семенов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мавра Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Семенов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Мокей Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Семенов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно