Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Гурий Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мавра Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Мокей Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Семенов
Смерть
Неизвестно