Патковский Себастьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Патковский Францижек
Мать: Патковская Мария
Бракосочетание
13.02.1838
Жена: Патковская Людвика
Рождение ребёнка
1841
Сын: Патковский Иосиф
Мать ребёнка: Патковская Людвика
Рождение ребёнка
11.11.1849
Дочь: Патковская Катаржина
Мать ребёнка: Патковская Людвика
Рождение ребёнка
05.08.1852
Сын: Патковский Пётр
Мать ребёнка: Патковская Людвика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1852