Патковский Себастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патковский Себастьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Патковский Францижек

Мать: Патковская Мария

Бракосочетание
13.02.1838

Жена: Патковская Людвика

Рождение ребёнка
1841

Сын: Патковский Иосиф

Мать ребёнка: Патковская Людвика

Рождение ребёнка
11.11.1849

Дочь: Патковская Катаржина

Мать ребёнка: Патковская Людвика

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Патковский Пётр

Мать ребёнка: Патковская Людвика

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1852
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