Патковский Францижек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патковский Францижек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1788

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1788

Отец: Патковский Бартоломей

Мать: Патковская Катаржина

Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Патковская Мария

Рождение ребёнка
1814

Сын: Патковский Себастьян

Мать ребёнка: Патковская Мария

Рождение ребёнка
15.05.1832

Сын: Патковский Марцин

Мать ребёнка: Патковская Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1832
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