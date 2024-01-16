Патковский Францижек
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1788
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1788
Отец: Патковский Бартоломей
Мать: Патковская Катаржина
Бракосочетание
02.02.1812
Жена: Патковская Мария
Рождение ребёнка
1814
Сын: Патковский Себастьян
Мать ребёнка: Патковская Мария
Рождение ребёнка
15.05.1832
Сын: Патковский Марцин
Мать ребёнка: Патковская Мария
Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1832