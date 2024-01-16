Патковская (Мартиновская) Людвика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти13.04.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1838
Муж: Патковский Себастьян
Рождение ребёнка
1841
Сын: Патковский Иосиф
Отец ребёнка: Патковский Себастьян
Рождение ребёнка
11.11.1849
Дочь: Патковская Катаржина
Отец ребёнка: Патковский Себастьян
Рождение ребёнка
05.08.1852
Сын: Патковский Пётр
Отец ребёнка: Патковский Себастьян
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1889