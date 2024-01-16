Патковская (Мартиновская) Людвика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патковская (Мартиновская) Людвика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.04.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1838

Муж: Патковский Себастьян

Рождение ребёнка
1841

Сын: Патковский Иосиф

Отец ребёнка: Патковский Себастьян

Рождение ребёнка
11.11.1849

Дочь: Патковская Катаржина

Отец ребёнка: Патковский Себастьян

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Патковский Пётр

Отец ребёнка: Патковский Себастьян

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1889
Коломыя, Івано-Франківська область
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