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Дорохов Михаил Матвеев

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.

Отец: Дорохов Матвей Семенов

Мать: Дорохова Ирина Иванова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Жена: Дорохова Марфа Васильевна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1907 ст.

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Дорохова Марфа Васильевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Дорохова Марфа Васильевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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