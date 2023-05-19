Дорохов Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.
Отец: Дорохов Матвей Семенов
Мать: Дорохова Ирина Иванова
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1907 ст.
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Дорохова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Дорохова Марфа Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно