Дорохова (Немова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Немова) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1884 по 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Дорохов Михаил Матвеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1907 ст.

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Дорохов Михаил Матвеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорохов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Дорохов Михаил Матвеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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