Дорохова (Немова) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1884 по 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1907 ст.
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Дорохов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дорохов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Дорохов Михаил Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно