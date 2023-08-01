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Тулейкин Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тулейкин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клопова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1909

Дочь: Сафронова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулейкин - -

Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулейкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулейкин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулейкина Евдокия Николаевна

Смерть
?.05.1945
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