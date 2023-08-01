Тулейкин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тулейкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Клопова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1909
Дочь: Сафронова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулейкин - -
Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулейкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулейкин Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Тулейкина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1945