Тулейкин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тулейкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сафронова Марья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проваторова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно