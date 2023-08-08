Тулейкин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулейкин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тулейкин Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сафронова Марья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проваторова Ольга Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулейкин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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