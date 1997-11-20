Сафронова (Тулейкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Тулейкина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1909

Дата смерти

20.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1909

Отец: Тулейкин Николай Степанович

Мать: Тулейкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Сафронова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.04.1937

Дочь: Казакова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1939

Сын: Сафронов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич

Умер в Уфе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Владимир Дмитриевич

Смерть
20.11.1997
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