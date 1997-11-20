Сафронова (Тулейкина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1909
Дата смерти20.11.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1909
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Сафронова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.04.1937
Дочь: Казакова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1939
Сын: Сафронов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сафронов Владимир Дмитриевич
Умер в Уфе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1997