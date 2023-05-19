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Николаев Владимир Николаевич

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

27.05.1939

Дата смерти

23.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Николаев Николай

Мать: Николаева Ксения Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
До 1962

Жена: Николаева Нина Михайловна

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Нина Михайловна

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.04.1993
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область