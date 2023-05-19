Николаев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1939
Дата смерти23.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Отец: Николаев Николай
Бракосочетание
До 1962
Рождение ребёнка
22.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Нина Михайловна
Смерть
23.04.1993
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область