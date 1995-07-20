Николаева Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1911 ст.
Дата смерти20.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1938 и 1939
Муж: Николаев Николай
Рождение ребёнка
27.05.1939
Сын: Николаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
20.07.1995
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область