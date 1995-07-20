Николаева Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1911 ст.

Дата смерти

20.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1938 и 1939

Муж: Николаев Николай

Рождение ребёнка
27.05.1939

Сын: Николаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
20.07.1995
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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