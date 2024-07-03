Петрухина (Ялкова) Параскева Семенова
Место рожденияПролейка
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ялков Семен Елисеев
Мать: Ялкова Мавра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1876
Сын: Петрухин Иван Александрович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.02.1885
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.06.1887
Дочь: (Петрухина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Петрухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: (Петрухина) Феврония Иванова
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно