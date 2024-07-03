Петрухина (Ялкова) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Ялкова) Параскева Семенова

Место рождения

Пролейка

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ялков Семен Елисеев

Мать: Ялкова Мавра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Петрухин Иван Александрович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Петрухин Василий Иоанов

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.06.1887

Дочь: (Петрухина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Петрухин Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: (Петрухина) Феврония Иванова

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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