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Ялков Семен Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ялков Елисей Сергеев

Мать: Ялкова (Полунина) Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ялкова) Параскева Семенова мл.

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ялкова Настасья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ялкова) Агафия Семенова

Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ялков Гавриил Семенов

Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ялков Василий Семенов

Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ялков Петр Семенов

Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Петрухина (Ялкова) Параскева Семенова

Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
27.02.1867

Сын: Ялков Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Ялкова Настасья Николаева

Рождение ребёнка
27.02.1867

Сын: Ялков Федор Семёнов

Мать ребёнка: Ялкова Настасья Николаева

Смерть
Неизвестно

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