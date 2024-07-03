Ялков Семен Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ялкова) Параскева Семенова мл.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ялкова) Агафия Семенова
Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ялков Петр Семенов
Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Петрухина (Ялкова) Параскева Семенова
Мать ребёнка: Ялкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
27.02.1867
Мать ребёнка: Ялкова Настасья Николаева
Рождение ребёнка
27.02.1867
Сын: Ялков Федор Семёнов
Мать ребёнка: Ялкова Настасья Николаева
Смерть
Неизвестно