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Хуопалайнен Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1856

Дата смерти

12.11.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1856

Отец: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать: Хуопалайнен Мария Генриковна

Бракосочетание
14.04.1875

Жена: Хуопалайнен Катарина Андреевна

Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Пумалайнен Ханна Александровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Катарина Андреевна

Бракосочетание
29.11.1898

Жена: Хютти Елизавета Павловна

Смерть
12.11.1926
Причина смерти: Рак желудка
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