Хуопалайнен Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1856
Дата смерти12.11.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1856
Бракосочетание
14.04.1875
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Пумалайнен Ханна Александровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Катарина Андреевна
Бракосочетание
29.11.1898
Жена: Хютти Елизавета Павловна
Смерть
12.11.1926
Причина смерти: Рак желудка