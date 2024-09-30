Хуопалайнен (Райккерус) Катарина Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1856
Дата смерти17.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1856
Упоминание
Неизвестно
II-8 Rippikirja (1871-1885): Tiedosto 116 | https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5862216623&aineistoId=1291221439
Бракосочетание
14.04.1875
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна Александровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Петрович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.05.1895