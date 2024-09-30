Хуопалайнен (Райккерус) Катарина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Райккерус) Катарина Андреевна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.02.1856

Дата смерти

17.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1856

Отец: Райккерус Андрей Томасович

Мать: Райккерус (Матикайнен) Кристина Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
Неизвестно
II-8 Rippikirja (1871-1885): Tiedosto 116 | https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5862216623&aineistoId=1291221439
Бракосочетание
14.04.1875

Муж: Хуопалайнен Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна Александровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.05.1895

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