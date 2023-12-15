Бакаева (Якунина) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
20.03.1941
Дочь: Яковенко Вера Станиславовна
Отец ребёнка: Бакаев Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакаев Станислав
Смерть
2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское центральное кладбище, уч. 22