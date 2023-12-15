Бакаева (Якунина) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаева (Якунина) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Якунин Сергей Филиппович

Мать: Якунина Александра Логвиновна

Рождение ребёнка
20.03.1941

Дочь: Яковенко Вера Станиславовна

Отец ребёнка: Бакаев Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакаев Станислав

Смерть
2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское центральное кладбище, уч. 22
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