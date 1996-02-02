Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1935

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935

Отец: Бурдинский Александр Лукич

Мать: Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
17.02.1957

Сын: Верхотуров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич

СССР
Рождение ребёнка
12.03.1962

Сын: Верхотуров Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Верхотуров Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич

Смерть
02.02.1996
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