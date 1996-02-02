Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1935
Дата смерти02.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935
Отец: Бурдинский Александр Лукич
Мать: Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
17.02.1957
Сын: Верхотуров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич
СССР
Рождение ребёнка
12.03.1962
Сын: Верхотуров Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.10.1967
Сын: Верхотуров Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Георгиевич
Смерть
02.02.1996