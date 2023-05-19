Лобачев Терентий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачев Терентий Емельянович

Лобачев Терентий Емельянович

Место рождения

Голодавка, Раевская волость, Моршанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Емельян

Мать: не указана

Голодавка, Раевская волость, Моршанский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1917

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Лобачева Ирина Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Воскресенская на Остоженке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачева Ирина Тарасовна

Смерть
Неизвестно