Лобачев Терентий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобачев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1917
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Лобачева Ирина Тарасовна
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Воскресенская на Остоженке
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобачева Ирина Тарасовна
Смерть
Неизвестно