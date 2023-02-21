Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
17.03.1941
Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1944
Сын: Пигарёв Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Архипович
Смерть
2002