Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Муж: Пигарёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Пигарёв Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1944

Сын: Пигарёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Матвей Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Архипович

Смерть
2002