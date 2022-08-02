Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1919

умерла 2002

Супруги
Пигарёв Николай Васильевич27.08.1916 г.р.
Алексеев Матвей АрхиповичНеизвестно г.р.
Дети
Пигарёв Иван Николаевич17.03.1941 г.р.
Пигарёв Дмитрий Николаевич1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Матвей Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Архипович

Бракосочетание
1939

Муж: Пигарёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Пигарёв Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1944

Сын: Пигарёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Смерть
2002

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