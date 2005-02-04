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Пигарёв Дмитрий Николаевич
Пигарёв Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Мужской
Отец
Пигарёв Николай Васильевич
1916 г.р.
Мать
Алексеева (Евтихьева) Татьяна Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Пигарёв Николай Васильевич
Мать:
Алексеева Татьяна Ивановна
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