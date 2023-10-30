Ходот Евдокия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходот Евдокия Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ходот Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Ходот Яков Леонтьевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ходот Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Ходот Яков Леонтьевич

Авдеевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходот Яков Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Авдеевка, Чернігівська область
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