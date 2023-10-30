Ходот Евдокия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ходот Домникия Яковлевна
Отец ребёнка: Ходот Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ходот Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Ходот Яков Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно