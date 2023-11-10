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Ходот Яков Леонтьевич

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Ходот Леонтий Михайлович

Мать: Ходот Дарья Моисеевна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ходот Домникия Яковлевна

Мать ребёнка: Ходот Евдокия Дорофеевна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ходот Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ходот Евдокия Дорофеевна

Авдеевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходот Евдокия Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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