Ходот Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Ходот Леонтий Михайлович
Мать: Ходот Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ходот Домникия Яковлевна
Мать ребёнка: Ходот Евдокия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ходот Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Ходот Евдокия Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходот Евдокия Дорофеевна
Смерть
Неизвестно