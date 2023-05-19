Пашков Семен Трофимович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Горшкова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чевардина Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно