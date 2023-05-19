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Пашков Семен Трофимович

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пашков Трофим Савельевич

Мать: Пашкова Настасья Власовна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Горшкова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чевардина Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно