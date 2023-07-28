Пашков Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Семен Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Виссарионовна
Рождение ребёнка
04.04.1909 ст.
Дочь: Пашкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно