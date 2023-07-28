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Пашков Иван Семенович

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Семен Трофимович

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1903 ст.

Сын: Пашков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Виссарионовна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.04.1909 ст.

Дочь: Пашкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Виссарионовна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Екатерина Виссарионовна

Смерть
Неизвестно