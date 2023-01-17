Пашкова (Скарлыгина) Екатерина Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Скарлыгина) Екатерина Виссарионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1903 ст.

Сын: Пашков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пашков Иван Семенович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.04.1909 ст.

Дочь: Пашкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пашков Иван Семенович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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