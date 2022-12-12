Пашкова Настасья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Настасья Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пашкова Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пашков Семен Трофимович

Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пашкова Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пашкова Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Трофим Савельевич

Смерть
Неизвестно
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