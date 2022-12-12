Пашкова Настасья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пашкова Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пашкова Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пашкова Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Пашков Трофим Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно