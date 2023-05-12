Жилина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Жилин Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анисова Аграфина Сергеевна

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Жилин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Ковалева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.12.1892

Сын: Жилин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.08.1894

Сын: Жилин Дионисид Сергеевич

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Жилин Евлампий Сергеевич

Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Сергей Емельянович

Смерть
Неизвестно