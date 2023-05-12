Жилина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анисова Аграфина Сергеевна
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Ковалева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
30.12.1892
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
15.08.1894
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
10.10.1896
Отец ребёнка: Жилин Сергей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно