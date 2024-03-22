Ковалева (Жилина) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Отец: Жилин Сергей Емельянович
Мать: Жилина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ковалев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Николай
Смерть
Неизвестно