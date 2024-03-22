Ковалева (Жилина) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Жилина) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: Жилин Сергей Емельянович

Мать: Жилина Ольга Алексеевна

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ковалев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Николай

Смерть
Неизвестно
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