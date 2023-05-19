Анисова (Жилина) Аграфина (Ефросинья) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти16.05.1945
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Жилин Сергей Емельянович
Мать: Жилина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
04.11.1908
Отец ребёнка: Анисов Прохор Глебович
Рождение ребёнка
23.07.1924
Дочь: Анисова Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Анисов Прохор Глебович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1945
Брянск, город Брянск, Брянская область