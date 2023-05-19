Анисова (Жилина) Аграфина (Ефросинья) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисова (Жилина) Аграфина (Ефросинья) Сергеевна

Место рождения

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

16.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Жилин Сергей Емельянович

Мать: Жилина Ольга Алексеевна

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.11.1908

Сын: Анисов Павел Прохорович

Отец ребёнка: Анисов Прохор Глебович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1924

Дочь: Анисова Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Анисов Прохор Глебович

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисов Прохор Глебович

Смерть
16.05.1945
Брянск, город Брянск, Брянская область